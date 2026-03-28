VÍDEO | Un porc senglar fa un volt per Terrassa i recorre mitja ciutat

Divendres va estar ple d'incidents amb animals a Terrassa i la rodalia. Mentre que al matí una cabra va entrar a un supermercat espantada per un gos deslligat a Matadepera, a la nit, un porc senglar solitari es va fer una bona passejada pels carrers de la nostra ciutat.
On va ser avistat per primera vegada va ser al parc de Nacions Unides amb l'avinguda de Béjar, a la zona fronterera entre els barris del Pla del Bon Aire i el Poble Nou Zona Esportiva. Allà se'l va poder veure circular per la calçada en una hora on encara hi havia prou moviment de vehicles i persones per la via. De fet, segons el vídeo que ens ha fet arribar un testimoni, algunes persones van veure's obligades a creuar l'avinguda de pressa per evitar apropar-se a l'animal.
Encara no content amb la petita aventura nocturna que va tenir, el senglar, en lloc de girar cua i tornar-se'n a la serralada de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, va decidir anar en direcció contraria i va fer un volt pel barri de Sant Pere Nord. Segons han fet saber testimonis oculars de la situació al Diari de Terrassa, agents de la Policia Municipal van haver d'escortar el senglar per alguns carrers, com el de Bartrina i el del Doctor Ferran. En aquell moment va enfilar l'avinguda de Barcelona avall, en direcció a la carretera de Montcada.
Segons l'Ajuntament, l'animal va ser finalment abatut a un descampat ubicat al carrer de Santa Marta, a la part sud del barri de Ca n'Anglada, pels serveis veterinaris municipals, els quals es van fer càrrec del senglar. El consistori també informa que no es va activar cap protocol de prevenció o desinfecció motivat per la crisi de pesta porcina africana que afecta majoritàriament la zona del Vallès Occidental.