La Cecot i altres entitats empresarials catalanes envien una carta a Sánchez perquè aturi l'opa al Sabadell

La Cecot i altres entitats del teixit econòmic empresarial català han enviat aquest divendres una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per demanar-li que freni l'opa del BBVA sobre el Banc Sabadell al·legant raons d'interès general i li exposen les raons per considerar que l'operació és perjudicial com per exemple una "excessiva" concentració de poder empresarial i financer, la pèrdua d'ocupació i d'oficines i de la cohesió social i territorial. El text està signat per les 13 cambres de comerç de Catalunya i a altres organitzacions com Barcelona Global, Cecot, el Col·legi d'Economistes de Catalunya, FemCat, Fira de Barcelona, Foment del Treball, Pimec i el RACC.

Les cambres, patronals i altres entitats defensen un model de cohesió territorial i social "diversa", "oberta" i "plural" amb centres de decisió repartits i reclamen a Sánchez que exerceixi les seves competències i es preservi un model bancari més pròxim, competitiu i arrelat al territori.

Les organitzacions citen cinc arguments que ja consideren suficients per frenar l'opa de l'entitat basca sobre la catalana, després que la CNMC donés el vistiplau a continuar amb l'operació i que ara la pilota estigui sobre la teulada del Ministeri d'Economia -aquesta setmana ha activat una consulta pública- i posteriorment, si s'escau, del Consell de Ministres.

Així, els empresaris assenyalen que l'opa seria perjudicial per una "excessiva concentració" de poder empresarial i financer; preservar un canal de crèdit i serveis financers especialitzats en empreses i projectes de menor dimensió; prevenir la pèrdua d'ocupació i d'oficines bancàries; i per promoure l'atracció i retenció de talent financer en els diferents territoris. Per últim, afegeix que aniria en contra de la cohesió social i territorial, de les quals diu que és la "base d'una economia oberta i diversa en una societat plural, evitant el risc d'exclusió financera".

Respecte a aquest darrer punt, la fusió, insisteix, comportaria una excessiva centralització del poder econòmic del poder financer al centre de la Península i que comportaria conseqüències negatives a l'equilibri territorial i l'accés al finançament en altres regions. Per això, les organitzacions defensen que es necessiten bancs de proximitat, especialment per als projectes de menor dimensió.

Els empresaris deixen clar que hi ha un "consens àmpliament compartit" per totes les entitats empresarials catalanes sobre les conseqüències "no desitjables" per a l'interès general de Catalunya i d'Espanya.

Una pèrdua de fins als 70.000 milions d'euros en crèdit per a les pimes

Un altre dels aspectes en què incideix la carta és que es poden perdre entre 54.000 i 70.000 milions d'euros en crèdit disponible per a les petites i mitjanes empreses. En aquest sentit, els empresaris subratllen la necessitat de preservar la individualitat del Banc Sabadell i el seu paper singular com a entitat arrelada a la indústria catalana i la seva especialització en el segment empresarial. De desaparèixer el Banc Sabadell, afirmen que seria "difícilment reemplaçable per altres operadors" i s'afebliria l'ecosistema de talent i innovació en territoris com Catalunya i debilitarien les connexions entre universitats, escoles de negocis i el sector financer.

Paral·lelament, les entitats han llençat una campanya per instar les empreses i la ciutadania a participar en la consulta pública del govern espanyol i apunten que és una oportunitat per reflectir l'opinió pública sobre l'operació. La Cambra de Comerç de Terrassa va informar ahir que faria circular una enquesta entre les empreses de la seva demarcació per traslladar, després, la visió del teixit empresarial a la consulta.