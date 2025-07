Cultura popular: noves veus, mateixa ànima

Si alguna cosa destaca dels grups i colles de cultura popular de Terrassa és la seva transversalitat i la seva capacitat de reinventar-se any rere any, dècada rere dècada. Cadascun dels grups és com una metàfora de la societat terrassenca, rica i diversa, de procedències diferents, però amb una sola ànima. Minyons, Castellers, Dracs, Esbart Egarenc, Gegants, Amunt i Crits, Bastoners, Bitxo. Tots tenen absolutament garantit el seu relleu generacional. Arreu hi ha veterans d’aquells de tota la vida i jovent, cada vegada més jove, el que es coneix com “la canalla”. L’experiència, el saber fer, la passió per uns colors i la complicitat de formar part d’un projecte comú es transmeten de generació en generació, d’avis a pares, de pares a fills, de fills a nets. La cultura popular terrassenca no s’atura. A les colles els cal de tot: experiència i sang jove. En els vuit retrats que us oferim a continuació trobareu històries amb molta ànima, amb un ferm compromís de pertinença a una colla que és com una família. Dins la colla no es demana el carnet d’identitat a ningú. Tots, joves i vells, treballen braç a braç per continuar fent créixer una tradició centenària que tots defensen i estimen amb la mateixa passió.