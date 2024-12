Sta. Maria de Vilalba formarà part d’Ullastrell

L’Ajuntament d’Ullastrell, l’Ajuntament d’Abrera i la Generalitat de Catalunya han arribat a un acord per tal que Santa Maria de Vilalba passi a formar part del municipi d’Ullastrell. L’acord, sorgit després de mesos de negociacions, satisfà totes les parts i es signarà els propers mesos al Palau de la Generalitat. D’aquesta manera, Ullastrell creixerà uns 400 habitants que li suposaran un increment de subvencions i ingressos.

La planta d’Aigues Ter Llobregat serà cogestionada entre Abrera i Ullastrell i la Riera del Morral passarà a tenir el mateix nom que la ullastrellenca Riera de Gaià. També s’estrenarà una línia de transport públic entre els dos nuclis.

El govern municipal valora molt positivament l’acord ja que “permet iniciar la l’estratègia de que Ullastrell tingui sortida al mar començant per arribar fins al riu Llobregat”

Més conegut com El Suro

Santa Maria de Vilalba, més conegut com El Suro, comprèn dos petits nuclis separats per la carretera BV-1202: el nucli principal i l’anomenat carrer del Suro, a més del petit raval de Can Torres. L’antic terme de Vilalba, que sempre ha pertangut a Abrera, comprèn també tres urbanitzacions noves del segle XX: Les Carpes de Vilalba, Sant Miquel i Can Vilalba, i diversos polígons industrials. La parròquia de Santa Maria de Vilalba va ser creada al segle XIX sobre aquest antic terme.