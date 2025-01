Mútua estrena teràpia amb gossos amb pacients amb transtorns de conducta alimentària

La Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària (UTCA) de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha implementat recentment la teràpia assistida amb gossos per millorar la salut mental i emocional dels seus pacients. És previst que aquesta s’incorpori també a la Unitat de Subaguts de l’HUMT per tal de donar suport als pacients que presenten trastorns mentals de llarga durada. És un projecte promogut en el marc del Pla d’Humanització i Experiència Pacient de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT).

La iniciativa, desenvolupada mitjançant la col·laboració amb el programa Purina Teràpia Animal, pretén reduir l’ansietat i el malestar emocional i contribuir a millorar les habilitats socials i el control de conductes dels pacients d’ambdues unitats. En aquest sentit, aquest treball també busca promoure la seva relaxació, millorar la seva atenció i minimitzar els comportaments obsessius. El projecte, validat pel Comitè d’Ètica i Investigació en Medicaments (CEIm) de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT), esdevindrà també un estudi d’investigació que es desenvoluparà en el marc de l’entitat.

Una desena de pacients de la UTCA ja han tingut ocasió de realitzar les primeres sessions amb una tècnica de l’entitat Miliunapotes, especialitzada amb aquesta tipologia d’intervencions i proporcionada mitjançant el programa Purina Teràpia Animal. “L’acollida ha estat molt bona per part de les pacients que hi han intervingut i la majoria ja ens han expressat la seva voluntat per continuar gaudint d’aquestes sessions; els hi aporten calma i sobretot les ajuda a desconnectar dels pensaments associats a la seva patologia”, assegura Natxo Garrido, coordinador de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària i membre de la Comissió d’Humanització i Experiència Pacient.

Des de l’any 2005 Purina ha col·laborat amb diversos hospitals d’arreu de l’estat fent extensiva la iniciativa en qüestió. “Des de Purina tenim el compromís d’afavorir la salut de les persones a través del vincle entre els humans i els animals i portem anys fomentant les teràpies assistides amb animals en diferents centres, així com patrocinant estudis científics que demostren el seu impacte positiu en les persones. Per això, vam llançar l’aliança Purina Teràpia Animal per tal de facilitar el suport, compartir casos d’èxit i poder intercanviar experiències”, detalla Sònia Sáez, veterinària i responsable de Comunicació de Nestlé Purina España.

Diversos estudis científics i experiències realitzades fins el moment en hospitals pioners en intervencions assistides amb gossos mostren nombrosos beneficis en termes de salut mental. A MútuaTerrassa, la Fundació Vallparadís fa més d’una dècada que treballa amb l’esmentada teràpia. Els beneficis recollits i la bona acollida per part de residents i professionals ha contribuït a fer arribar la iniciativa a la UTCA i properament a la Unitat de Subaguts.