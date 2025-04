No hi ha constància que estiguessin consumint drogues, però l’olor penetrant de cànnabis el conservaven. No es trobaven lluny de la policia. En realitat, a la porta de la Prefectura de la Policia Municipal de Terrassa. Allà mateix van ser denunciades tres persones aquest dilluns per possessió de marihuana i haixix.

L’actuació la van dur a terme uns agents locals al migdia d’aquest dilluns. A les 12.35 hores, van veure un grup d’individus a les portes de les dependències situades a l’avinguda de les Glòries Catalanes.

Cinc individus, tres denunciats

Els agents van identificar els cinc components del grup i va ser en aquell moment quan es van adonar de la forta olor a marihuana que desprenien els sospitosos.

L’escorcoll va confirmar les sospites, almenys pel que feia a tres dels identificats, que van acabar denunciats per tinença de marihuana i haixix. I tot, a tocar de la seu del cos local.