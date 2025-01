Les Palmeres s’ajudica a l’empresa basca Deportes 4 Siglo XXI

Per unanimitat dels seus membres, la Mesa de Contractació de la licitació per a la gestió del complex esportiu conegut com les Palmeres ha acordat proposar a Depor 4 Siglo XI SAU la seva adjudicació del contracte “per ser l’oferta que ha obtingut major puntuació en la fase de concurs” i, per tant, ha decidit “elevar l’espentada proposta a l’òrgan de contractació per a la seva aprovació”.

Depor 4 Siglo XXI, amb seu a Sant Sebastià, ha obtingut 91,29 punts, seguida de la UTE Les Palmeres, formada pel Línia 22, la Federació Catalana de Hockey i la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya), amb 83,96 punts En tercer lloc, ha quedat l’UTE formada pel Terrassa FC i els gimnasos Áccura, amb 81,48 punts i en el quart, la UTE formada per Limpiezas i Servicios Guadalentin SL i Bewell Consulting SL, amb seu a Madrid, amb 81 punts. Rendimiento Deportivo Forus SL, també de Madrid, ha obtingut la cinquena puntuació, amb 71,92 punts.

En un altre dels punts de la resolució de la Mesa de Contractació s’acorda també excloure a l’empresa Terrassasports 2001 SL, sisena en puntuació amb 66,96 punts del procediment de licitació del contracte “atès que manté deutes vençuts i no pagats amb l’Ajuntament de Terrassa”.