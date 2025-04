Els joves triaran el grup de Festa Major de Castellbisbal

L’Ajuntament de Castellbisbal ha iniciat aquesta setmana un procés participatiu perquè els joves del municipi decideixin quin grup musical actuarà en el concert jove de la Festa Major, que tindrà lloc el 22 d’agost.

Per primera vegada, es podrà votar tant de manera presencial com en línia a través del portal Participa 311 Castellbisbal. Els requisits per poder exercir el vot és estar empadronat a Castellbisbal i tenir entre 14 i 29 anys. Les votacions presencials es duran a terme del 7 al 13 d’abril en diversos punts del municipi, com el Racó Jove, l’Institut Castellbisbal, l’Institut Escola Les Vinyes, la Biblioteca Josep Mateu i Miró i l’Illa Esportiva. Per als qui prefereixin votar en línia, el període de votació telemàtica estarà obert del 15 al 22 d’abril.

Tres grups d’un llistat de deu

Cada participant podrà escollir tres grups d’un llistat de deu, que han estat seleccionats en funció del pressupost disponible i després de copsar els interessos del jovent dels instituts del municipi a través de la figura dels Corresponsals. La confirmació dels grups guanyadors dependrà de la seva disponibilitat per actuar el 22 d’agost. En cas que el grup més votat no pugui actuar, es passarà al següent més votat.

La regidora de Joventut, Sílvia Fernández, ha destacat la importància d’aquesta iniciativa: “Aquesta consulta dona veu al jovent del municipi i els permet participar activament en la programació de la Festa Major”.

