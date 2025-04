Un carrer relacionat amb l’animació

Les Fonts (1999-2025)

Continuant amb aquest pas pel barri de les Fonts iniciat a l’edició d’ahir, ens situem en un carrer amb un nom mític, el de Walt Disney, un personatge imprescindible en la història del cinema d’animació. És més que possible que molta gent tingui nocions d’aquesta ubicació per primera vegada a la seva vida. Aquest tros del carrer, com es pot visionar, acull una mena d’illa que fa que, en aquesta part, s’obri i tingui dues vies.

Fotos: Ricard Domènech/Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

L’arbre d’ara és el mateix que es veu a la instantània de fa més temps, que és de 1999, any en què l’escriptor dels Estats Units Stephen Chbosky va publicar el llibre “The Perks of Being a Wallflower”. Amb el pas dels dies, aquest arbre s’ha fet un lloc en aquest enclavament i, a més, ha guanyat bastants centímetres.

Alguns dels edificis que no es veien ben clars a la imatge antiga, perquè estaven tapats pel creixement de les fulles d’altres arbres, es poden observar amb molta nitidesa a la d’ara. Tot dependrà sempre de l’estació de l’any i la foto del passat es va fer el mes de juliol. Els que en saben tindran alguna explicació, se suposa.

Tenir en compte

Aquesta escena ens mostra que el barri de les Fonts té més llocs dels que acostumem a tenir en compte, com era el cas del castell o el pont que apareixien a l’edició d’ahir, la que servia d’estrena de les entregues amb fotografies d’aquesta localització. Un carrer dedicat a una figura com fou Walt Disney és una bona idea. Allà on va néixer no sabem si li van posar a algun dels seus carrers.